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5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

IHS Markit, 2019'un üçüncü çeyreğindeki 5G pazarı hakkında yaptığı araştırmayı açıkladı.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 12:04..
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Son zamanlarda çıkan amiral gemisi akıllı telefonların birçoğunda 5G desteği bulunuyor. Akıllı telefon üreticileri ise, gelecekte birçok ülkede kullanılacak 5G teknoloji konusunda şimdiden birbirleriyle rekabet ediyor.

IHS Markit tarafından yayınlanan 2019'un 3. çeyreğindeki verilere baktığımızda, bu çeyrekte toplamda 4,3 milyon adet 5G destekli akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Bu telefonların 3.2 milyonu ise Samsung'a ait.

samsung

5G AKILLI TELEFON PAZARININ LİDERİ SAMSUNG

Samsung, gelişmekte olan 5G akıllı telefon pazarının yüzde 74'ünü elinde tutuyor. Toplamda 5 adet 5G destekli telefon modeliyle rakiplerinden sıyrılmayı başaran Güney Kore devinin hemen arkasında ise, 400 bin adet satış ile yüzde 10 pazar payına ulaşan LG bulunuyor. Listenin geri kalanını ise Çinli üreticiler oluşturuyor.

SAMSUNG

ÇİNLİ ÜRETİCİLER SIRALAMAYI ETKİLİYOR

Grafiğe detaylı baktığımızda, bir önceki çeyrekte 1.5 milyon olan 5G destekli telefon satışının, üçüncü çeyrekte iki katına çıktığını görüyoruz. Ancak Samsung ve LG'nin bir önceki çeyreğe göre pazar paylarının biraz düştüğünü söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni ise Çinli üreticilerin piyasaya sürdüğü 5G'li telefonlar.

Önümüzdeki yıllarda da Çinli üreticilerin bu sıralama üzerinde oldukça etkili olacağı tahmin ediliyor.

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5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

5G'li akıllı telefon pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

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