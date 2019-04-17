5G'li iPhone'lar daha erken gelebilir: Apple ve Qualcomm anlaştı

İki yıldır birbirlerine karşı açıkları davalarla gündemden düşmeyen Apple ve Qualcomm, bütün davaları geri çektiklerini açıkladı.

Apple ve Qualcomm, yayınladıkları ortak açıklamada, cep telefonlarının internete bağlanmasını sağlayan çip teknolojisinin patent lisans bedellerine ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta uzlaşma yoluna gittiklerini duyurdu.

PATENT DAVALARINDAN SONRA ANLAŞTILAR

İki şirket, Qualcomm'un patent lisansları için talep ettiği ücretler nedeniyle 2 yıldır anlaşmazlık yaşıyordu. Apple, Qualcomm'un piyasadaki hakim konumunu kullanarak cep telefonları için ürettiği modemler ve çip teknolojisi için abartılı lisans ücretleri talep ettiğini savunuyordu. Qualcomm ise Apple'ın kendi patentlerini izinsiz kullanarak suç işlediğini belirtiyordu.

Apple ve Qualcomm arasında 6+2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmayla birlikte 2 yıldır süren davaların hepsi geri çekilecek.

5G'Lİ iPHONE'LAR DAHA ERKEN GELEBİLİR

Apple ve Qualcomm'un ani bir şekilde anlaşması, iki şirketin de yararına olacak. Geçen süre zarfında sizlere aktardığımız haberlerimizde, Apple'ın 5G modemler konusunda zor durumda olduğunu ve 5G destekli iPhone'ların gecikebileceğini belirtmiştik.

Qualcomm ile davalık oldukları için 5G modemler konusunda çaresiz kalan Apple, şimdiye kadar buna bir çözüm bulamamıştı. Ancak iki şirketin tüm davaları çekerek hızlı bir şekilde anlaşması, 5G destekli iPhone'ların üretilmesini de hızlandırabilir.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz paylaşılmasa da iki dev şirketin anlaşması, özellikle Apple kullanıcılarını bir hayli sevindirdi.

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