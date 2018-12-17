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5G'ye geçişte SIM kartlar değişecek mi

SIMalliance şirketi, 5G hizmetlerini başlatmadan önce hücresel taşıyıcıları, yeni bir 5G SIM kartı kullanmaya davet ediyor.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 11:59..
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Global SIM sektörünün yüzde 90'ını temsil eden ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan SIMalliance, 5G teknolojisine geçen operatörleri yeni bir SIM kart kullanmaları konusunda uyarıyor.

5G'ye geçişte SIM kartlar değişecek mi

Bu yeni SIM kartlar, yeni nesil cep telefonları için ağ güvenliğini, kullanıcı gizliliğini ve pil ömrünü artırmayı hedefliyor. Şirket, üç farklı 5G SIM kartı piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Bu üç seçenek ''geçiş”, “tavsiye edilen” ve “düşük güç” olarak adlandırılıyor. Geçiş kartları, ilk 5G cihazlarının yeni 5G güvenlik protokolleri ve güvenli geçici anahtarlar dahil olmak üzere, 5G ağlarına katılmalarına olanak tanıyan temel anahtarlar içeriyor. Bu kartlar, SIM şifreleme kullanarak, 5G kullanıcılarının kimliklerini koruyacak.

AMAÇ GÜVENLİK

GPS'in önemli ölçüde geliştirileceği ve cihazların sürekli veri akışında olacağı bir dönemde, 5G abonelerinin veri gizliliği çok önemli. Şirketler ve hükümetler, 5G standardının 4G'den daha güçlü bir güvenlik sağlaması gerektiği konusunda operatörleri uyarıyor. SIMalliance, normal kullanıcılar için 5G şebekelerinde, en yüksek güvenlik ve işlevsellik seviyelerini destekleyen yalnızca tek tip 5G SIM kartlarının olması gerektiğini savunuyor.

 

 



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