6 ay önce denediği cekette unuttuğu cüzdanına kavuştu

Yenipınar Mahallesi'ndeki mağazada, mayıs ayında mağazaya gelen Kadir Şahin, cüzdanını kabinde bırakmamak için denediği ceketin cebine koydu. Daha sonra çıkardığı cekette cüzdanını unutan Şahin, mağazadan ayrıldı.

KIYAFETLERİ YENİDEN DÜZENLERKEN CÜZDANI FARK ETTİ

Mağaza sahibi Ahmet Taşkın, kıyafetleri yeniden düzenlerken, bir ceketin cebinde cüzdan olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. Mağazaya gelen polis, içinde kimlik, 250 lira para ve banka kartı olan cüzdanın Kadir Şahin'e ait olduğunu belirledi. Şahin, mağazaya davet edildi. Cüzdan, mağazaya gelen Şahin'e tutanak karşılığında teslim edildi.

POLİSE HABER VERDİ, SAHİBİNE ULAŞILDI

İşyeri sahibi Ahmet Taşkın, cüzdanı bugün(dün) bulduğunu ve hemen polise haber verdiğini belirterek, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kadir Şahin ise emniyet teşkilatına ve mağaza sahibine teşekkür ederek, 6 ay sonra cüzdanına kavuşmasına şaşırdığını ifade etti.