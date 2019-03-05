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6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

Türk bayrağına geçen yat, kotra ve teknelerde KDV oranının yüzde 1'e inmesi, ÖTV'nin de sıfırlanmasının ardından yabancı bayrak takan Türk sahipli 6 bin 208 deniz taşıtı, Türk bayrağına geçti.

AA | 05.03.2019 - 11:05..
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6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, son 16 yılda denizciliğe yönelik önemli adımlar atıldı. Sektöre ÖTV'siz yakıt desteği verilirken, deniz taşımacılığına yönelik destekler ve üreticiye sağlanan kolaylıklarla, Türk denizciliği hızlı gelişme gösterdi.

Gemi sanayisine, 16 yıllık süreçte 3 milyar dolara yakın altyapı yatırımı yapıldı ve sektör yıllık yaklaşık 2.5 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştı.

Deniz ticaret filosu ise 2003'e göre 4 katın üzerinde büyüyerek, taşıma kapasitesi bakımından 8.8 milyon DWT'den 28.6 milyon DWT'ye ulaştı.

Türk deniz ticaret filosu, DWT bazında dünya deniz ticareti filosundan yüzde 110 daha hızlı büyüdü. Türkiye, halen tonajda filo büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer alıyor.

Sektöre 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt desteği sağlanırken, bugüne kadar geçen süreçte yaklaşık 7 milyar liralık ÖTV tahsil edilmedi ve bu yolla deniz taşımacılığına destek verildi.

TÜRK BAYRAĞINA GEÇENLERE BÜYÜK DESTEK

Denizcilik sektörünün büyümesine yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup, yabancı bayrakla dolaşan teknelerin Türk bayrağına geçişini sağlayacak düzenlemeler de yapıldı.

Türk bayrağını cazip kılacak son adımla, gümrük vergileri düzenlenmesine ek olarak KDV yüzde 1'e indirildi. Sektör; ÖTV, damga vergisi, ithalat vergisi benzeri bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutuldu ve süre kısıtlaması koymaksızın yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk sahiplerine, Türk bayrağına geçiş için fırsat tanındı.

Söz konusu düzenleme sonrasında, Türk bayrağına çok hızlı bir geçiş yaşandı. Sektör istatistiklerine göre, 6 bin 208 Türk sahipli yabancı bayraklı tekne, Türk bayrağı taktı.

Ayrıca geçen yıl sonu itibarıyla 25 gemiye geçici olarak Türk bayrağından çıkma izni, 9 gemiye geçici olarak Türk bayrağı çekme izni verildi.

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