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6 ilde sahtecilik operasyonu: 17 gözaltı

Sahte 'hasta' ve 'engelli' raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları öne sürülen, 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 29.12.2018 - 00:28..
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Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve usulsüz sağlık raporları düzenledikleri iddia edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE USULSÜZLÜK

Şüphelilerin sağlık sektöründe sahte ve usulsüz sağlık kurulu raporları düzenlendiği, kendileri ve sağlık raporu alan kişilere menfaat sağladıkları, bu şekilde devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, Antalya, Ankara, Burdur, Diyarbakır, Konya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, engelli raporlarının derecesini yükseltmek için usulsüzlükler yaptıkları, sağlıklı kişiler için de şeker, tansiyon, kolestrol gibi hastalıklara ilişkin rapor düzenledikleri, sahte evrakla engelli gibi gösterdikleri kişilerin, otomobil alımlarında ÖTV indiriminden, ücretsiz taşıma kartı ve erken emeklilik gibi konulardan faydalanmalarını sağladıkları ileri sürüldü.

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