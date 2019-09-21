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6 kameralı Vivo V17 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Toplamda 6 adet kameraya sahip Vivo V17 Pro'nun detaylı özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 11:03..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz günlerde toplamda 6 adet kameraya sahip yeni akıllı telefon modeli V17 Pro'nun Hindistan'da ön tanıtımını yapmıştı. Şimdi ise resmi olarak tanıtılan. Vivo V17 Pro'nun teknik özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

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VIVO V17 PRO ÖZELLİKLERİ

6,44 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek Vivo V17 Pro, aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi özelliğine sahip olacak. Telefonun ekranında ise herhangi bir çentik veya kamera deliği bulunmuyor. Bunun yerine telefonun kameraları, üst taraftan açılıp kapanabilen bir tasarıma sahip.

Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden güç alacak Vivo V17 Pro'da, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Aynı zamanda 4100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, kullanıcılara 18W hızlı şarj desteği de sunacak.

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Vivo V17 Pro'nun en iddialı olduğu alanlardan biri de kameralar olacak. 48 MP ana kameraya sahip telefon, bunun yanında 8 MP geniş açılı kamera2 MP derinlik sensörü ve 13 MP makro kamera olmak üzere toplamda 4 arka kameraya sahip olacak.

Vivo V17 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP ve 8 MP olmak üzere çift kamera yer alacak. Bu kameralar telefonun üst kısmından açılıp kapanabilecek.

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VIVO V17 PRO FİYATI

20 Eylül'den itibaren önce Hindistan'da satışa çıkacak Vivo V17 Pro'nun satış fiyatı 421 dolar olacak. Telefonun, ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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