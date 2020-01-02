6 katlı bina tahliye edildikten sonra çöktü

Pakistan’ın Karaçi kentinde, belediyeden izinsiz olarak 15 yıl önce inşa edilen 6 katlı apartman çöktü.

ÖNCE YANA EĞİLDİ, SONRA TUZLA BUZ OLDU

Binanın hafif yana eğildiği ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye giden yetkililer, çökme tehlikesi olduğunu tespit ederek binada yaşayan aileleri tahliye etti.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA ÇÖKTÜ

Binanın çevresi, polis kordonu altına alındı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasından 40 dakika kadar sonra bina çöktü. Binanın çökme anları ise anbean amatör kameralarca kaydedildi.

Pakistan'da 6 katlı apartmanın çökme anı İZLE