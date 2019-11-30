6 Kırgız elektronik sigara likidi ile havalimanında yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular mercek altına alındı.

6 KIRGIZ ŞÜPHELİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlığın kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan’ın Almati Havalimanı'ndan İstanbul’a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu şahıs riskli bulundu. Şüpheli şahısları taşıyan uçak, Bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi.

GÜMRÜK MEMURLARI TAKİBE ALDI

Uçağın havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli şahıslar tespit edilerek, fiziki takip altına alındı. Şahıslar, “gümrüğe tabi eşyam yoktur” beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak yolcu salonundan çıkacakları sırada, takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Şahısların beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı.

152 BİN TL'LİK TÜTÜN

Gerçekleştirilen taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk görüldü ve bagajlar açılarak arandı. Yapılan aramada, şahıslara ait 9 valiz ve 6 sırt çantası içerisinde toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yakalanan elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.