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Ayakkabı tabanına uyuşturucu saklayan 6 kişi polisten kaçamadı

ürkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'nda yürüyüşünden şüphelenilen şahısların ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 4 kilo 934 gram metamfetamin bulundu.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 13:10..
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Gürbulak yolcu salonunda yapılan kontroller esnasında pasaport giriş işlemleri için bekleyen İran uyruklu bir kişi, yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine gözlem altına alındı.

YÜRÜYEMEYEN ŞÜPHELİLERİ BULMAK ZOR OLMADI

İran uyruklu kişi bagajıyla X- Ray noktasına geldiğinde yapılacak arama sırasında ayakkabılarını çıkartması istendi. Ayakkabılarda yapılan kontrolde taban kısmına gizlenmiş kristalize şeffaf bir madde olduğu görüldü. Yapılan araştırmada aynı yöntemi kullanan başka şüpheliler olabileceği istihbaratının alınması üzerine salonda tüm giriş ve çıkışlar durdurularak yolcular arasında kontrol ve arama çalışmaları başlatıldı.

Ayakkabı tabanına uyuşturucu saklayan 6 kişi polisten kaçamadı

6 kişinin ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

1 MİLYON 800 BİN LİRALIK MADDEYİ AYAKLARINA SAKLAMIŞLAR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda şüpheli olarak tespit edilen 5 kişinin de ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette kristal toz madde tespit edildi.

Yapılan tartım ve tespitte piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 4 kilo 934 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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