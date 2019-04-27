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6 takla atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

Kırıkkale-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak 6 takla atan otomobildeki iki kişi, emniyet kemeri sayesinde yaralı olarak kurtuldu.

DHA | 27.04.2019 - 07:52..
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16 ASL 53 plakalı Mustafa Kayadibi yönetimindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 12'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı.

6 takla atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

EMNİYET KEMERİ HAYATLARINI KURTARDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol ön lastiği yerinden fırladı, araç 6 takla attı. Sürücü ile birlikte otomobildeki Ali Yorulmaz da kazayı emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle yaralı olarak atlattı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sığlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 takla atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

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