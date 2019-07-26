taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6543
Euro
6.2927
Altın
1418.66
Borsa
102883.39
Gram Altın
258.457

6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da da ortaya çıktı

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalımalar yürütülen Geyik Böceği, Elazığ'da görüntülendi.

İHA | 26.07.2019 - 17:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’de sadece Hatay’daki Amanos Dağları’nda yaşadığı bilenen başta Japonya olmak üzere dünya da bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da görüldü.

Kent merkezine uzakta yaylada gördüğü böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından doğal ortamına bırakan Fatih Nurcan, Geyik Böceği olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.

6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da da ortaya çıktı

"6-7 SANTİM UZUNLUĞUNDA"

Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 6-7 santim uzunluğunda olduğunu belirten Nurcan, böceğin kendisine farklı geldiğini de aktarıp ilgisini çektiği için eline alıp fotoğraflarını çektiğini ardından tekrar bıraktığını ifade etti.

Zaman zaman bazı illerde de görülen böcek türünün zararsız olması nedeniyle yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapıldığı biliniyor.

6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da da ortaya çıktı

6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da da ortaya çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

158
Kabinede revizyon gündemde

Kabinede revizyon gündemde

157
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

174
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

580
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

273
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

184
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

385
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir