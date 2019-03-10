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6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

Muğla Belediyesi ve Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Hamsi Şöleni'nde 6 ton hamsi, yaklaşık 1 saat içerisinde tüketildi.

DHA | 10.03.2019 - 16:03..
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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Büyükşehir Belediyesi ile Karadenizliler Derneği iş birliğince 5'inci Hamsi Şöleni düzenlendi. Sosyo Kültürel Alan'daki etkinlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 TON HAMSİ DAĞITILDI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde festivalin önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgi ve hoşgörü kenti Muğla'da festivale, sadece Karadenizliler değil ülkemizin bütün bölgelerinden insanlar katılıyor." dedi.

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk dansları topluluğunun gösterisinin ardından protokol üyeleri önlükleri takıp, tavada hamsi pişirdi. Etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye, 6 ton hamsi dağıtıldı.


6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

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