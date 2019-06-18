Türkiye’deki aşık tepeleri

Şehrin içinde ama gittiğinizde sizi doğa ile buluşturan, bazen de dünyanın en güzel yerinden sizi daha yükseklere çıkartıp, bu eşsiz manzarayı gözlerinizin önüne farklı bir açıdan seren noktalar var... "Şehir hayatının kaosundan, tozundan, trafiğinden bıktım, şöyle huzurlu bir yerlere kaçıp sevdiceğimle kafa dinlemek istiyorum.’’ diyenler için tam hayallerine göre, hafta sonu uzaklaşıp, kafa dinleyebileceğiniz romantik tepeleri derledik.



“AŞIKLAR TEPESİ” İSMİNİ HAK EDEN MANZARALAR

Her tepeye “aşıklar tepesi” denemez. Bu isim, gerçekten şöyle manzaraya doğru baktığınızda aşık olacağınız güzellikte bir noktaya verilir. Yani tepeye sonradan bu isim verilmez, tepe o ismi kendisi hak eder.

SADECE AŞIKLAR GİDER DİYE BİR KAİDE YOK

“Aşıklar tepesi” demek, o yörede aşkı hoş görmek; desteklemek anlamını taşır. Gidildiğinde de insanda aşık olabileceği bir manzara vadeder. İnsanlar bu tepede mutlu oldukları için sık sık gitmek ve bu güzelliği sevdikleri ile paylaşarak, onlara da tattırmak ister. Gerçi devir kafeye, beachlere gitme devri. Aşkın tepelerde yaşandığı dönem geçti gitti.

Bizden söylemesi; aşıklar tepesi hala var ve bunu denemeye değer. Ee götürecek de bir eşin varsa, biz adresi verelim.

SIRADAN BİR YER OLAMAZ

Oraya çıkarsınız, havanız değişir, özel hissedersiniz, yüzünüze çarpan esinti ile birlikte kendinizi manzaraya kaptırırsınız.

Burası sürprizli bir yerdir. Gidildiğinde insana mutluluk aşılar. Burada anılar biriktirilir ve unutulmazların arasına girer. Sonuçta kimse aşıklar tepesine kavga etmeye gitmez. Bu nedenledir ki, evlenme tekliflerinin buralarda edilmesi adet haline gelmiştir.

ŞEHRİN DOĞAL TERASLARI

Türkiye’de hemen hemen her şehrin bir aşıklar tepesi vardır. Adeta şehrin terası vazifesi görürler.

İstanbul Büyükada, Heybeliada, Çamlıca, Sarıyer, Baltalimanı ve Rumeli Hisarüstü’nde, Balıkesir Ayvalık'ın Cunda’sında, Muğla Fethiye ve Marmaris’te, Nevşehir Göreme’nin Kapadokyası’nda, Antalya Konyaaltı’nda, Bursa’da, İzmir Selçuk’un Şirincesi’nde ve daha benim de bilmediğim birçok yerde güzel manzara gören bir yerde aşıklar tepesi var.

TEPELERDE ÇAY-YEMEK KEYFİ

Önceleri buralara gidenlere ufak tefek işletmeler hizmet verirken, günümüzde özellikle o ilin ya da ilçenin belediyesinin denetimindeki özel tesisler hizmet vermeye başladı.

OLMAZSA OLMAZLARI

Çoğunlukla aşıklar tepesinde bir seyir terası, uzakları yakından görebilmek için sabit dürbün ve selfie çekim noktası olur. Tabii bir de otopark. Çünkü buralara, özel araçlarla bazen de yöresine göre minibüslerle ulaşılır. Ve olmazsa olmaz Türk bayrağı! Bu tepelere Türk bayrağı çok yakışır.

GÜN BATIMI MI DEDİNİZ

Aşıklar tepesinde eğer herhangi bir tesis ya da aktivite yoksa bile hayatınızda bir daha karşılaşma ihtimalinizin çok nadir olduğu, nefis bir gün batımı ve şahane bir gün doğumu göreceksiniz. Zaten amaç da bu değil mi?

BÜTÜN GÜN AÇIK

Aşık tepeleri tesisleri, gece ve gündüze yayılan uzun saatlerde hizmet verirler. Sadece çay içileni, bazen de mükellef yemek yenileni olur. Üzerinde tesis olmayanlara ise 24 saat boyunca erişilebilir.

MAVİ DE VAR YEŞİL DE

Mesela Kocaeli iline bağlı Karamürsel’de olan aşıklar tepesinde restoran, kafe, nargile bahçesi, Osmanlı çeşmesi, çocuk parkı, midilli ve kuzuların bir arada olduğu küçük bir hayvanat bahçesinden, canlı müzik salonuna varan geniş bir tesis hizmet veriyor. Buradan Körfez'e kuşbakışı bir uzaklıkta, denizin mavisi ve etrafındaki ormanın yeşiline alabildiğine doyulabiliyor.

SICAKTAN BUNALANLAR DA TEPEYE KAÇIYOR

Yöre halkı, yazın sıcaktan bunaldığında soluğu bu tepede alıyor. Herkes birbirini tanıdığı için dost meclisleri kuruluyor. Yabancılar da hem tepeye hem de muhabbetin sıcaklığına kendilerini bırakıyorlar. Evlenme teklifleri için konsept masalar, sevgililer günü kutlamaları organizasyonları ile buradaki aşıklar tepesi diğerlerine kıyasla çok donanımlı.

TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE VAR

Nevşehir ilinin Göreme ilçesindeki Kapadokya'daki aşıklar tepesi, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada popüler olan bir seyir noktası. Burada çekilen fotoğraflar, sosyal medyanın olmazsa olmazı.

Kapadokya'nın Çin'den gelen misafirleri bu tepeyi bilip akın akın çıkıyorken, bizim de burayı tanımamız ve görülecekler listesinin arasına almamız gerekmez mi sizce de?

Kapadokya'daki aşıklar tepesinin, ismine yakışır şekilde aşıklarla dolu olması... Evet bu tepeler kesinlikle böyle daha anlamlı...

EŞSİZ BİR GÜZELLİĞE TEPEDEN BAKMANIN KEYFİ

Muğla ilinin Fethiye ilçesini bilenler bilir. Gerçekten de doğası, denizi ve havasıyla kendisine hayran bırakan bir tatil beldesi. Böyle bir güzelliğe tepeden bakmak hissinin tarifi; işte ancak bu dünya sorunlarını bir tarafa bırakarak, içinize derin bir soluk çekerek, Fethiye'deki aşıklar tepesine çıkmak ve bir kez aşağıya bakmak gibi bir şey olmalı...

Fethiye aşıklar tepesini hatırlamak için manzaranın fotoğrafını çekip, arşive atmaya gerek yok. İnsan hafızası, bu güzelliği unutmamaya programlı.

CUNDA'YA GİDİP DE TEPEYE ÇIKMADAN OLMAZ

Balıkesir Ayvalık Cunda'daki aşıklar tepesi; adını, orada bulunan ve simge haline gelen eski yel değirmeninden alıyor. Burası Değirmen Burnu olarak da anılıyor.

Cunda'daki aşıklar tepesi, adanın dört tepesinden biri ve manzarası gerçekten insanı cezbediyor. Açık havalarda İstanbul buradan görünüyormuş diyorlar. Hatta geceleri pırıl pırıl parlıyormuş. İşte bunu merak etmemek mümkün değil.

Cunda'nın kendisi her şeyiyle zaten güzel. Kıyısında balığını yedin, dondurman elinde, keyfin yerinde. Çık yukarı... Aşıklar tepesinin de hatırı kalmasın.

EN İYİ PANAROMİK MANZARA BU NOKTALARDAN ÇEKİLİR

Muğla'nın ilçeleri birbirinden çekici. Marmaris de bunlardan biri. Sanki kıyı ve denizinin güzelliği yetmiyormuş gibi üstüne bir de aşıklar tepesi var. Bu tepelerin en önemli özelliği panaromik görüntüsü. Aynen fotoğrafta görüldüğü gibi...

İSTANBUL'UN TEPELERİ AŞIKLARA TAHSİS EDİLMİŞ

Sıra geldi İstanbul'a. İstanbul'da aşıklar tepesi olmaz mı sandınız? Hem de kaç noktasında birden var. Hepsi denize nazır... Bazılarında tesisler var, bazılarında parklardan seyir imkanı. Buradaki Baltalimanı'nda olandan. İşte Boğaz manzarası...

Bilenler bilirler Sarıyer'deki, İstanbul'da olan en eski noktalardan birisi.

İstanbul Rumeli Hisarüstü'ndeki aşıklar tepesi, en kolay ulaşılabilir olanı olarak tanınır.

O zaman hiç olmazsa Rumeli Hisarüstü'ndekine gidelim... O hissi bir de biz deneyelim...

ADALAR'DAKİ AŞIKLAR İÇİN MANZARA AÇISI DAHA GENİŞ

İstanbul Büyükada'daki aşıklar tepesine ulaşmak için önce vapur, motor ya da deniz otobüsü, sonra da yürüyerek tepeye tırmanmanızı öneririz. Böylelikle biraz zorluk çekerek geldiğiniz bu noktada, dinlenmenin keyfi artacak.

Adada olduğunuz için buradaki aşıklar tepesinin manzarasının açısı, şüphesiz diğerlerinden daha geniş.

Büyükada'nın tepesindesiniz. Çimenlere uzandığınızda, dev ağaçların altındaki gölgelikler sizi mutlu edecek.

Böyle de yapmayalım, üzerimiz kirlenmesin, doğru dürst bir yerde iki fincan kahve içip sonbet edelim derseniz, Büyükada aşıklar tepesinde yiyecek-içecek ve sohbet için farklı imkanlar da var.

İstanbul'daki Adalar demişken... Heybeliada'da da bir aşıklar tepesi olduğunu hatırlatalım.

Sanırız İstanbul'daki Adalar'ın en önemli özelliği, gün batımının her saniyesinin sürprizlerle dolu olması. Aynı Heybeliada'nın aşıklar tepesinde olduğu gibi.

İzmir'de aşıklar tepesi var aslında. Şehrin en tepe noktasında manzaraya hakim. Özellikle gece görüşü çok güzel olan. Ama ünlüsü Selçuk'a bağlı Şirince'de olanı.

Madem söz ettik. İzmir'e de buradan bir selam verelim. Buradaki görsel, o geniş ve görkemli manzaranın bir kesiti olabilir ancak. Çünkü İzmir, gerçekten tepeden ışıl ışıl bir gelin gibi süzülür geceleri.

Bursa, üst noktalarından karşımıza çıkan güzellikleri ile ünlü. Tepelerden yeşil bir şehri selamlarız Bursa'da. Çay bahçelerinde çayımızı yudumlarken, yeşil bir vadiye açılır gönlümüz. Aşıklar tepesi de bu noktalardan birisi.

Antalya Konyaaltı'nda, denizin mavisi kadar doğanın yeşili de ünlü. İşte Konyaaltı'ndaki aşıklar tepesinin manzarası.