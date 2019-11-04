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6 yaşındaki çocuk 43 aydır kayıp

Konya'da evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den 43 aydır haber yok.

DHA | 04.11.2019 - 10:16..
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Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan biri olan Yasin, 4 Nisan 2016'da, evlerinin önünde oynadığı sırada kayboldu.

HER YERE BAKILDI

Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı. Ağaçlık alanlar ile çalılıkların dipleri kontrol edildi.

6 yaşındaki çocuk 43 aydır kayıp

24 GÜN SONRA ARAMA ÇALIŞMASI BİTTİ

Askeri helikopter ve insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama kurtarmada, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm çalışmalar, 24 gün sonra sonlandırıldı.

ÖZEL EKİPTE BULAMADI

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, ikinci kez çalışma başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Aile üyeleri ve mahalleliyle görüştü. Ancak kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

6 yaşındaki çocuk 43 aydır kayıp

'YASİN'İM TEKRAR ARANSIN'

Yasin'in kaybolmasının üzerinden 43 ay geçtiğini söyleyen baba Yavuz Şahin, "Yasin'im kaybolalı 43 ay oldu. Ne bir ses var ne bir iz. Yasin'imi soran bile yok. Ne olursa olsun Yasin'imin bulunmasını istiyorum. Arama çalışmaları yeniden başlasın. Belki şimdi bir iz bulunur." diye konuştu. ​

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