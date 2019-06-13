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6 yaşındaki kızının önünde karısını öldürdü

Karaman'da 6 yaşındaki kızının yanında boşanmak isteyen eşini öldüren Mehmet Ekiz, intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

DHA | 13.06.2019 - 09:04..
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Aşçı Mehmet Ekiz, bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı.

BALDIZINI DA YARALADI

Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı.6 yaşındaki kızının önünde karısını öldürdü

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.6 yaşındaki kızının önünde karısını öldürdü

6 yaşındaki kızının önünde karısını öldürdü


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