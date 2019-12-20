6 yaşındaki Menderes, su kuyusunda boğuldu

Malatya'nın Dilek Mahallesi'nde bulunan, sulama kanalı kuyusunun etrafında oyun oynayan 6 yaşındaki Menderes Özer, dengesini kaybederek su dolu kuyuya düştü.

8 METRELİK KUYUDA BOĞULDU

Ufak çocuğun kuyuya düştüğünü gören ailesi polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri minik Menderes için seferber oldu. Dalgıçlar kuyuya dalarak, Menderes'i kurtarmak için çalışma başlattı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kuyudan çıkartılan Menderes için hazır bekletilen sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ekipler tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapılmasına rağmen 6 yaşındaki Menderes, hayata döndürülemedi.

İNCELEME İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Menderes Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Baş Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.