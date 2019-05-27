Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
BİR ÖMÜRLÜK GÜN
Kafamı kaldırıp etrafıma bakındığımda odanın bir köşesinde Kafka oturmuş Milena’ya mektuplar yazıyordu. Diğer köşede Anna Karenina intihar etmekten vazgeçiyordu. Maria Puder camın öte yakasından gülümseyerek, “Raif’e söyle, ölmedim hayattayım!” diyordu... Nâzım ise karşımızdaki gardırobun üstüne ceviz ağacına tünediği misali oturmuş Vera’ya bakarcasına bizi seyrediyordu. En sonunda ise hepsi toplanıp ruhuma doluyordu...
Bir Ömürlük Gün
Mehmet Pekmezci
Ayzıt Yay.
S.: 214
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MEPHİSTO
Mephisto: Bir Kariyerin Romanı, Almanya’da kişilik hakları nedeniyle uzun yıllar yasaklanan, yayınlandığı tarihten itibaren ise fırtınalar koparıp kült statüsüne erişen bir başyapıt! Klaus Mann, 1930’lu yıllarda sürgündeyken yazdığı bu romanla, babası Thomas Mann’ın gölgesinden çıkarak kendini gerçek bir yazar olarak ispat ediyor...
Mephisto
Klaus Mann
Çev.: M. Sami Türk
Everest Yay.
S.: 370
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YEDİ CİNAYETİN KISA TARİHÇESİ
Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi’nde Marlon James iç yüzü hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayan bu yıkıcı vakayı tekrar canlandırırken otuz yıllık bir zaman çizelgesinde tetikçilerden, uyuşturucu satıcılarından, tek gecelik ilişkilerden, CIA ajanlarından ve hatta hayaletlerden oluşan, akıldan çıkmayacak karakterlerin öykülerini ustalıkla işliyor ve sonuç olarak ortaya gizemli, güçlü ve karşı konulamaz bir roman çıkıyor...
Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi
Marlon James
Pegasus Yay.
S.: 728
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PİA MATER
PİA MATER, bir roman ancak bildiğimiz romanlardan çok farklı. Yazarın tanımlaması ile o bir Nöro-Roman. Bir sinirbilimci olan Serkan Karaismailoğlu daha önce yayımlanmış olan Kadın Beyni Erkek Beyni ve Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum adlı kitaplarından sonra ilk defa bir roman denemesiyle okuyucunun karşısına çıkıyor.
Pia Mater
Serkan İsmailoğlu
Elma Yay.
S.: 424
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MADAM'IN TÜRK KIZI
Ninette De Valois (Madam) Türk Bale’sini kurup geliştirmek için azimli ve yetenekli gençleri eğitmesi gerektiğinin bilincindeydi. Bu amaçla İngiltere’ye Royal Bale’ye eğitime gönderdiği öğrencileri arasında Suna Eden Şenel’de vardı. Ama onun görevi diğer arkadaşlarından farklıydı. Onu balenin bütününü özümseyip kaydedebilecek şekilde yetiştirdi...
Madam'ın Türk Kızı
Kanat Çağlayan Aybıyık
Zeus Kitabevi
S.: 184
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HİÇ AKLIMA GELMEZDİ AYRILIK
Hiç Aklıma Gelmezdi Ayrılık, zor coğrafyanın en sıkıntılı yıllarında heba olan bir aşkın, iki şairin, Osman Fahri ile Şükûfe Nihal’in öyküsü.
Hiç Aklıma Gelmezdi Ayrılık
Hayri Öztürk
Çolpan Yay.
S.: 252
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KIZ KARDEŞİM SERİ KATİL
Bir akşam yemeği sırasında kız kardeşinizden gelen imdat çağrısına nasıl karşılık verirsiniz? Korede’nin listesi bellidir: çamaşır suyu, lastik eldivenler, çelik gibi sinirler ve dayanıklı bir mide. Bu ölümcül kız kardeş Ayoola’nın “meşru müdafaa” adına işini bitirdiği üçüncü erkek arkadaş, ablasının maharetli ellerine terk ettiği üçüncü cesettir... Ta ki Korede’nin hemşire olarak çalıştığı hastanedeki doktoru baştan çıkarana kadar…
Kız Kardeşim Seri Katil
Oyinkan Braithwaite
Mundi Yay.
S.: 224
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GÖLGELERİN GÜCÜ
Bir zamanlar insan olan ve büyüyle gölgeye dönüştürülen yaratıklar için intikamlarını alma vakti gelmiştir. Seçilmiş çocuğu elde etmek için her yolu deneyecek olan gölgeler, güçlerini dünyaya duyurmaya hazırdır ve bunun için çok büyük planları vardır.
Gölgelerin Gücü
Emine Özel Summak
Mendirek Yay.
S.: 136
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BİR YUNAN HEDİYESİ
Yıl 1957. Bernie Günther kimliğini ve kirli geçmişini ardında bırakıp Christof Ganz adıyla Münih’te kendine yeni bir hayat kurmuştur. Çok geçmeden, sevimsiz bir tesadüfle Almanya’nın saygın bir sigorta şirketinde işe başlayıp bir sigorta ödemesini araştırmak üzere Yunanistan’a gönderilince, kendini bir anda karmaşık bir suç ağının ortasında bulur. Batan bir geminin ardından işlenen dehşet verici bir cinayet, yıllar önce, savaş döneminde yaşanan bir zulmün izlerini ortaya çıkarır. Yunan polisiyle zorunlu işbirliğine giren Bernie Günther katili bulup ülkesine dönebilmek için savaşın karanlık tarihiyle ve geçmişiyle korkusuzca yüzleşmek zorunda kalacaktır...
Bir Yunan Hediyesi
Cem Demirkan
Alfa Yay.
S.: 456
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RÖNTGENCİ
Roma’nın göbeğinde bir aristokrat sarayındaki karmaşık ama aslında “çok belirgin” ilişkilerinde, romanın anlatıcısı Dodo, özenli ve acımasız bakışları ile kendini izlemeye başlar. Entelektüel bir zorunluluk tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünen Dodo, olayları maddenin dönüşümünü izleyen bilim insanının soğuk bakışlarıyla anlatır...
Röntgenci
Alberto Moravia
Çev.: Yavuz Talip
Destek Yay.
S.: 200
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PUTLAR YIKILIRKEN
Tarihin en büyük “put yıkıcı”larından Nâzım Hikmet, kendisiyle yüzleşirken aslında epey mahcup! İkinci Dünya Savaşı’nın acımasızlığı; düşüncesi, sözü ve eylemi olanları alabildiğine ezecektir. Özellikle Nâzım ve peşi sıra savrulan iki güzel çocuğu. Bezdiren polis takipleri, tabutluklar, işkence odaları, 1500 vatlık lambalar, falakalar ve insanlık onurunu yok etmek üzere icat edilmiş başka ne varsa...
Putlar Yıkılırken
Osman Balcıgil
Destek Yay.
S.: 536
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Damla Karakuş
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