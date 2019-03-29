6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı

Bolu Çıkınlar Mahallesi'nde Emin Özdemir'in işlettiği marketi, 2015 yılında gasbeden 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, aradan geçen 4 yılın ardından yargılandığı davanın karar duruşmasında ceza aldı.
"BENİ YAKTIN" DEDİ, POMPALI İLE ATEŞ ETTİ
Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun 6 yıllık ceza kararını öğrenince, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in işlettiği markete geldi. Emre Coşkun, içeride Emin Özdemir'in de bulunduğu marketin önüne gelerek, 'Beni yaktın' diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.
Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.