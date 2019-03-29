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6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı

2015 yılında bir marketi gasbeden ve bu suçtan yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete ateş açtı.

DHA | 29.03.2019 - 09:50..
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Bolu Çıkınlar Mahallesi'nde Emin Özdemir'in işlettiği marketi, 2015 yılında gasbeden 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, aradan geçen 4 yılın ardından yargılandığı davanın karar duruşmasında ceza aldı.

"BENİ YAKTIN" DEDİ, POMPALI İLE ATEŞ ETTİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun 6 yıllık ceza kararını öğrenince, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in işlettiği markete geldi. Emre Coşkun, içeride Emin Özdemir'in de bulunduğu marketin önüne gelerek, 'Beni yaktın' diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı

Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu.

6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı

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