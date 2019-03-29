1 Şubat ayı ithalat ihracat rakamları belli oldu TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.

2 Londra'da polis zanlıları yakalamak için camiye girdi Bir kişiyi bıçaklayıp camiye kaçan zanlı yapılan operasyona rağmen yakalanamadı.

3 6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı 2015 yılında bir marketi gasp eden ve bu suçtan yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete ateş açtı.

4 Japonlar satmak için 5 bin adet Kagawa forması aldı Bir Japon internet pazarlama şirketi, Beşiktaş'tan fiyatı 149 TL olan Kagawa formalarından tam 5 bin adet aldı. Şirket bu formaları 99 eurodan (620 lira) satışa sundu.

5 Engincan Ural çapkınlıkta Engincan Ural, Bebek'te sarışın bir güzelle görüntülendi.

6 Fenerbahçe, Enes Ünal'ı kiralıyor Fenerbahçe, bonservisi Villarreal'de bulunan 21 yaşındaki milli golcü Enes Ünal'ı kiralıyor.