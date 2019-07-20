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6 yıl önce baba ile oğlunu öldüren katil yakalandı

Antalya'da altı yıl önce iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili aranan cinayet zanlısı yakalandı.

AA | 20.07.2019 - 08:12..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi'nde uygulama yapıldı.

Bir kişinin tedirgin olmasından şüphelenen ekipler, bir süre takip ettikleri kişinin kimliğini kontrol etti. Polis, şüphelinin sahte kimlik kullandığını tespit edince, kendisini parmak izine götüreceklerini ifade etti.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Bu sırada, cinayet zanlısı olduğunu itiraf eden E.T, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, Ermenek Mahallesi'nde 8 Mart 2013'te iki komşu aile arasında çıkan, baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı olarak arandığı tespit edildi.

6 yıl önce baba ile oğlunu öldüren katil yakalandı

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