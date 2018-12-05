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6 yılda 4 milyon lira harcırah alıp devleti soydular

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.

İHA | 05.12.2018 - 04:35..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı.

6 YILDA 4 MİLYON LİRALIK VURGUN

Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K.’nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği çok sayıda dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Soruşturmasını derinleştiren ekipler, 3 mutemedin kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah aldıklarını belirlendi.

Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K. bugün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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