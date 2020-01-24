6 yıldır evlat hasreti çeken ailenin dördüz sevinci

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasreti, 31 haftalık olarak dünyaya gözlerini açan dördüz bebeklerle sona erdi.

ERKEN DOĞAN BEBEKLER TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 haftalık olarak dünyaya gelen bebekler, solunum rahatsızlıkları ve pramatüre nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Burada iki aylık bir tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimli bebeklerin, hastaneden taburcu olduğu öğrebildi.





''9 HAFTA ERKEN DOĞMALARINA RAĞMEN GAYET BAŞARILI BİR BİÇİMDE YAŞADILAR''

Konuyla ilgili açıklamada bulunan doktor, dördüz bebeklerin çok az rastlanan bir durum olduğunu söyleyerek, “Dördüz doğan bebeklerin özellikle bu kadar erken doğmuş durumlarda yaşama şansları da çok yüksek olmuyor. Bebek Bartınlar 31 haftalık olarak doğdular. 9 hafta erken doğmalarına ve dördüz olmalarına rağmen gayet başarılı biçimde yaşadılar. Hastanemizin şartları ve ailenin de ciddi desteğiyle bebeklerimizin dördü de sağlıklı. Üçü erkek biri kız olan bebekler, bir müddet makinede solunum tedavisi gördüler, ama çok şükür iki ay sonra onları sağlıklı biçimde taburcu ediyoruz.” dedi.

''6 YIL ARADAN SINRA DÖRDÜZ BEBEK SAHİBİ OLDUK''

Baba Nurettin Bartın ise 6 yıl aradan sonra ilk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “6 yıl aradan sonra dördüz bebek sahibi olduk. Allah bize dört çocuk nasip etti. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki, heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an evvel çocuklarıma kavuşmak istiyorum.” diye konuştu.



