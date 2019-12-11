Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Esma Çevik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu.

"ESMA ASTSUBAY KADAR CESURU YOKTU"

2 gün önce Şırnak'ta şehit olan Asutsubay Üstçavuş Esma Çevik için de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esma Astsubayımızla ilgili şu tespitler çok ilginç. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur ve maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet etsin. Şehitlerimiz Peygamber Efendimizin komşuları. Makamları çok yüce." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen kadın şuralarımızın altıncısına hoş geldiniz. Toplantımızın ve bu kapsamda düzenlenen sergimizin, ülkemiz, dostlarımız ve tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.



Bilindiği gibi bugünkü toplantımız, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" temasıyla yapılıyor. Şura'ya görüşleri, değerlendirmeleri, tecrübeleri ve teklifleriyle katkı veren tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaklaşık 5 milyonu bulan üye sayısıyla, ülkemizle birlikte dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını, düzenledikleri bu önemli toplantı için tebrik ediyorum."

KADINLARIN MECLİS'TE TEMSİL ORANINI YÜZDE 17'YE ÇIKARDIK

Türk kadınları 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı elde etmiş olmalarına rağmen, bu konudaki asıl büyük atılımı son 17 yılda gerçekleştirmişlerdir. Siyaset kurumunda kadınların temsil oranını yüzde 4,5 seviyesinden, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisinde yüzde 17’nin üzerine çıkarmayı dönemimizde başardık.



Kadınlara seçme hakkının verildiği 5 Aralık tarihini, sadece "Kadın Hakları Günü" olarak kutlamakla kalmayacak, icraata da dönüştüreceğiz.

Geldiğimiz seviye elbette yeterli değildir, ama kat edilen mesafenin önemini de gözden kaçırmamalıyız. Mart ayında yapılan mahalli seçimlerde belediye meclis üyeliklerinde kadınlarımıza en az üçte bir oranında yer verilmesini istedik. Her ne kadar seçilenler arasında bu orana ulaşılamamışsa da, eskisine göre çok daha fazla kadının belediye meclislerinde sorumluluk üstlendiğini görüyoruz. Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde, hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."

"KADINLARIMIZIN SİYASETİN HER KADEMESİNDE YER ALMASINI BEKLİYORUZ"

Şura oturumlarında, ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden kadınların yerel yönetimlerdeki temsili, şehir sorunlarına bakışı, projeleri ve çözüm yolları gibi konular ele alınacak. Böylece, benzer görevlere talip olacak kadınlarla hem tecrübe paylaşımı yapılmış, hem de başarı örnekleri gösterilmiş oluyor.

Aramızda Afganistan, Somali, Irak gibi gerçekten zor coğrafyalardan gelen kadın yerel yöneticilerimiz de bulunuyor. Bu tür örnekler, şartlar ne olursa olsun, azmedildiği ve gayret gösterildiği zaman başarıya ulaşılabileceğinin işaretidir. Tabii biz bu tür görevlere kota veya zorlama yoluyla gelinmesini de doğru bulmuyoruz.

Mücadeleyle değil de bahşedilerek, lütfedilerek, zorlamayla verilen hakların kalıcı olması pek mümkün değildir. Ama insanın dişiyle, tırnağıyla, yüreğiyle, azmiyle, kabiliyetiyle elde ettiği hakları kimse ondan alamaz. Bu bakımdan tüm kadınlarımızdan, siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Böylece, bizim bu yöndeki gayretimizin fiili neticeye dönüştürülmesi de kolaylaşacaktır. İnşallah bugünkü şuramız, bu bakımdan önemli bir milat olacaktır."