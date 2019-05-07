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60 kişiyi dolandıran kuyumcu kayıplara karıştı

Yüksek faiz verme vaadiyle vatandaşlardan altın ve döviz toplayan, uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtilen bir kuyumcu mağazası, kepenk kapattı.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 15:05..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kuyumcu mağazasının gece saatlerinde firma sahibi tarafından boşaltılarak kapatılması, onlarca vatandaşı mağdur etti.

23 kişinin suç duyurusunda bulunduğu olay hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, "15 yılda, çarşının can damarı olan 1 tona yakın altın buhar olmuştur." dedi.

Kuyumcunun kaçmasından sonra, yatırımları hakkında bilgi almak için ertesi gün kuyumcu dükkanına gelen vatandaşlar ise mağazanın önünde saatlerce bekledi.

60 kişiyi dolandıran kuyumcu kayıplara karıştı

60 KİŞİ "MAĞDURUZ" İHBARINDA BULUNDU

Kuyumcu mağazanın kapatıldığını öğrenen vatandaşlar, soluğu Kocaeli Adliyesi’nde aldı. Alacağı olduğu iddia edilen 23 kişi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç ise 5 günde yaklaşık 60 vatandaşın, kendilerini arayarak mağdur olduklarını söylediğini açıkladı.

Konuyla ilgili hukuki süreçte vatandaşların yanında olacaklarını belirten Koç, iş yerindeki çalışanların da işlerine habersizce son verildiğini öğrendiklerini belirtti.

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