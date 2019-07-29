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60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

Bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan kuyumcu bulundu.

DHA | 29.07.2019 - 23:43..
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İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı.

Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Hüseyin Gülaçtı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin  Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

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