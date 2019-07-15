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60 saat boyunca enkaz altında hayata tutundu

Çin’de çöken 3 katlı bir binanın enkazında kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 60 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İHA | 15.07.2019 - 12:49..
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Çin’in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang’da, perşembe günü 3 katlı bir bina çökmüştü. Binanın enkazında bir kadının kaldığını öğrenen itfaiye ekipleri, o gününden bugüne hummalı bir çalışma yürüttü.

60 saat boyunca enkaz altında hayata tutundu VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

5 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına hız veren ekipler, yoğun çalışmanın sonucunda enkaz altında kalan kadını, 60 saat sonra canlı olarak kurtarmayı başardı.

60 saatlik çabanın ardından kurtarılan kadın, hastaneye götürüldü. Tedavisine başlanan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

60 saat boyunca enkaz altında hayata tutundu

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