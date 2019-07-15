60 saat boyunca enkaz altında hayata tutundu

Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a ısınmaya başladı. Merih, bugün yapılan idmanda Ronaldo'yla bir araya geldi.

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Bir tasarımcı, Apple'ın tüm reklam içeriklerinin arşivini paylaştı

Bir grafik tasarımcı, Apple’ın 1970 yılına kadar olan tanıtım fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı inanılmaz bir arşiv oluşturdu.