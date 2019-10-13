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60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular

Marmaris'te yaşayan ve 1959 yılında Bulgaristan’da evlenen 85 yaşındaki Mehmet Gürler ile 80 yaşındaki eşi Mübeccel Gürler, bir 60 yıl daha birlikte yaşamak niyetiyle nikah tazelediler.

İHA | 13.10.2019 - 13:34..
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Bulgaristan da 1958 yılında tanışıp birbirlerine aşık olan ve 1959 yılında evlenen Gürler Çifti için çocukları ve torunları Muğla’nın Marmaris ilçesinde ilginç bir tören düzenledi.

1977 yılına kadar Bulgaristan’ın Filibe şehrinde yaşayan çift, 1977 yılında vatan hasretini dayanamayıp Türkiye’ye döndü.

2007 yılına kadar İstanbul’da yaşayan çift emekli olunca ömürlerinin kalan kısmını Muğla Akyaka’ya taşınarak buraya yerleşti.

BİRLİKTE GEÇEN 60 YIL

Bir konfeksiyon fabrikasında çalışan Mübeccel Hanım ile Belediye’nin yol yapım işlerinde çalışan Mehmet Bey gerek iş hayatlarında gerekse emekli olduktan sonra birbirlerini hiç kırmadan mutlu bir 60 yıl geçirdiler.

60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular

Halen tanıştıkları 19 yaşlarında olduğu gibi birbirlerine aşık olan anne-babaları için kız evlatları Fatma ve Azbiye annelerinin doğum gününde ilginç bir sürpriz hazırladı.

Evliliklerinin de 60. yılını kutlayan yaşlı çift için düzenlenen temsili nikah tazeleme merasiminde temsili nikahı da torunları Mübeccel Su kıydı.

60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular

Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı gecede Mehmet Gürler evlilikte uzun yıllar mutlu ve mesut olmanın sırrını "karşıllıklı sevgi ve saygı" sözleri ile özetledi.

Kendisini halen 19 yaşında hissettiğini ve hanımını da 19 yaşında gördüğünü belirten Mehmet Gürler 60 yıllık eşiyle bastonlarını bir kenara bırakıp doyasıya dans etti.

60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular

60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular

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