60 yıldır at üstüne elma satan Hataylı

Amanos Dağları’nın eteklerindeki Bitişik Yaylası Elmalıseki bölgesinde yaşayan 71 yaşındaki Hanifi Kınalı, şehirden uzak yaşamı tercih etti.

SEMT PAZARLARINI DOLAŞIYOR

Geçimi sağlamak için ise evinin bahçesinde yetiştirdiği elmaları satan Kınalı, her gün semt pazarlarını dolaşıyor.

ATI VE KÖPEĞİ ONA YOLDAŞLIK YAPIYOR

Elmaları atının heybesine yükleyerek yaklaşık 15 kilometre yol giden Kınalı, Bekbele Mahallesi’nde ve semt pazarlarında dolaşarak elma satıyor. Atı ile yolculuğu sırasında bazen türkü söyleyen Hanifi Kınalı’ya köpeği de yoldaşlık ediyor.

At üstünde 60 yıldır elma satarak geçimini sağlıyor VİDEO

"ŞEHRİN KALABALIĞINI SEVMİYORUM"

Hayatı boyunca birkaç kez çocukluğunda şehre indiğini söyleyen Hanifi Kınalı, köy hayatını sevdiğini, şehrin kalabalığını sevmediğini, şehirde yaşamayı hiç düşünmediğini söyledi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Ata binmeyi küçük yaşlarda babası ile öğrendiğini anlatan Kınalı, "Kendimi bildim bileli at ve eşeğe biniyorum. 1948 doğumluyum, 70 yaşın üzerindeyim. Bağ bahçemiz var, meyveler olana kadar Allah razı olsun hükümetimizin, devletimizin yokluğunu vermesin yaşlılık maaşı alıyorum ve onunla geçiniyorum. Bahçede yetiştirdiğim elmaları bazen pazarlarda, bazen sokak aralarında satıyorum. Bazen 40, bazen 50, bazen 70 TL kazanıyorum. Ata küçük çocukken babamla binmeye başladım. Eskiden yollarımız çok kötüydü. Allah devletimizden razı olsun çok güzel yol yaptı, sıkıntı çekmiyorum. Şehir yüzü görmedim desem yalan olmaz. Küçük yaşta iken İskenderun’a birkaç kez indim, ondan sonra hiç inmedim. Köyde yaşamak güzel, şehir hayatını sevmiyorum." diye konuştu.