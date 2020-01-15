60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Türkiye bıyık şampiyonlarından 76 yaşındaki Hacı Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de ilgi görüyor.

Yarım asırdan fazladır kesmediği bıyığının düzenli bakımını yapan Hacı Kırbaç, sırrını ise hiç kimseyle paylaşmayacağını söyledi.

BAKIMI ZAHMETLİ VE MASRAFLI

Bakımının zahmetli ve masraflı olduğunu, ancak berber olması nedeniyle altından kolayca kalktığını anlatan Hacı Kırbaç, Türkiye'nin dört bir yanından kendisi ile fotoğraf çekilmeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

"RAKİBİM KALMADIĞI İÇİN UZATMIYORUM"

Kırbaç, "Bıyıklarımı çok seviyorum. Sabah gelip müşteriye kapıyı açar açmaz, bıyıklarıma bakarım. 60 yıldır bıyıklarıma hizmet ettim. Özel bir bakımı var ama ben bugüne kadar kimseye söylemedim. Bundan sonra da söylemem. 1,5 metre şu anda. İki rakibim vardı, onlar da vefat etti. Tek kaldım. Ölsem daha bıyık şampiyonu olan kimse kalmaz. Benden sonra uzatan kimse yok. Daha fazla uzatırım, ama rakibim olmadığı için yapmıyorum. Benim için süslü olsun yeter." dedi.

"BENİM GİBİ BIYIK UZATAMAZLAR"

Gün içerisinde 100'e yakın fotoğraf çektirdiğini anlatan Kırbaç, "Hem yurt içinden, hem yurt dışından fotoğrafımı çekmek için kuyruğa giriyorlar. Bu yaşta, bu bıyıkla hizmet eden bir şahsın müşterisi olmaz mı? Benim gibi bıyık uzatamazlar. Çünkü bu devirde kalmadı." şeklinde konuştu.