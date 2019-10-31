60 yıldır nal çakıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Şahinkaya Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Süleyman Erkek, nalbantlığa 1959'da başladı.

O sene askerden dönen Erkek, köy statüsünde olan Şahinkaya'ya gelen nalbantın, atına nal çakmaması nedeniyle kızıp bu meslek için gereken malzemeleri aldı. Nalbantlığa 22 yaşında başlayan Erkek, unutulmaya yüz tutmuş mesleğin son ustalarından biri olarak, yıllardır at ve eşeklere nal çakıyor.

60 SENEYİ DOLDURDU

Süleyman Erkek, ilginç bir hikayeyle başladığı mesleğinde 60 seneyi doldurduğunu söyledi. İnce ve kalın olmak üzere iki çeşit nal sacı bulunduğunu belirten Erkek, "Kalın saclardan kestiğimiz nallar daha fazla dayanıyor ama kesmek, hazırlamak zor. İnce sacı kesmek, hazırlamak daha kolay. Şimdi 'beyaz nal' dediğimiz fabrika nallarını kullanıyoruz, onlar daha iyi dayanıyor." dedi.

"ESKİDEN METREYLE HAYVANLARIN TIRNAKLARINI ÖLÇÜYORDU"

Nalbantlıktan çok ekmek yediğini ifade eden Erkek, eskiden metreyle hayvanların tırnaklarını ölçerek nal kestiğini ancak şimdi hazır ürünler kullandığını aktardı. Çekiç, satraç, makas ve delme aletleriyle çalıştığını dile getiren Erkek, şöyle konuştu:

"Eşeği nallamadan önce yorulması gerekir. Bunun için yük taşıtırız. Yorgun olduğuna kanaat getirdiğimizde, bir ağaca ya da güvenli bir yere yularını kısa bir şekilde bağlarız. Nallayacağımız ayağını iple bağlayarak rahat hareket etmemesini sağlarız. Güvenli hale getirdiğimiz ayağını, sahibi sıkı bir şekilde tutar. Elimizdeki satraç dediğimiz aletle tırnağını düzgün bir şekilde keseriz. Ayağın içindeki taş parçaları ve çürükler keskiyle iyice ayıklandıktan sonra nallama işlemine geçilir. Ayağın tırnak kısmına, ete denk gelmemesi için nal çivisini 45 derecelik açıyla çakmaya başlarız. Tırnaktan çıkan çivilerin fazlalık uç kısımlarını kerpetenle keserek iyice bükeriz. Böylelikle nallama işlemi tamamlanmış olur. Nal ustası dikkatsiz ve beceriksiz olursa ayağı tutan kişinin eline veya hayvanın ayağının et kısmına zarar verir. Bu yüzden her önüne gelen nalbantlık yapamaz."





Erkek; eşekler için 50, atlar için ise 105 liradan nal çaktığını sözlerine ekledi.