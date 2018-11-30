600 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polis kontrolünde, savcılık tarafından arama kararı çıkartılan kamyonette, 600 bin liralık gümrük kaçağı sigara paketleri bulundu. Paketler, söz konusu kamyonetin dorsesinde, dedektör köpeği “Penny” ile yapılan aramada bulundu.
ŞOFÖR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Rulo şeklindeki muşambaların arasına gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu değerlendirilen 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara ilişkin gözaltına alınan kamyonet şöförü sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.