taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6351
Euro
6.3627
Altın
1413.6
Borsa
99367.12
Gram Altın
256.809

600 kilo kedi ve köpek mamasını hayvanseverlere dağıttı

Antalyalı kadın avukat, hayvanlara eziyet ettiği için tartıştığı ve kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olduğu komşusuyla uzlaşmaya gitti.

İHA | 03.07.2019 - 16:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bir süre önce yaşadığı mahallede köpeklere eziyet ettiğini gördüğü komşusuyla tartışan Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi Avukat Seray Yörük, komşusu hakkında şikayetçi oldu.

600 KİLOLUK MAMA GELDİ

Açılan davada dosya uzlaşma birimine geldi. Seray Yörük, tüm hayvanseverler adına farkındalık oluşturmak için uzlaşma karşılığında komşusundan 15'er kilogramlık 20 paket köpek maması ve yine 15'er kilogramlık 20 paket kedi maması olmak üzere toplam 600 kilogramlık mama aldı.

HEPSİNİ HAYVANSEVERLERE DAĞITTI

Amacının farkındalık oluşturmak ve dava sonunda hayvanlara fayda sağlamak olduğunu söyleyen Seray Yörük, "Yaşadıklarımı sosyal medyadan paylaştım ve mama ihtiyacı olanlara duyurdum. Baroya getirdiğim mamaları birkaç gün içinde isteyen hayvanseverlere dağıttım." dedi.

600 kilo kedi ve köpek mamasını hayvanseverlere dağıttı

"ÖZENDİRİCİ OLSUN"

Yörük, aldığı mamaların fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Normalde böyle şeyleri paylaşmayı sevmem ama belki özendirici olur diye bunu paylaşmazsam olmazdı. Kendisinden şikayetçi olduğum şahıstan, tamamı sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere toplam 600 kilo mama karşılığında uzlaştım. Hiçbir HAGB kararı bugün yaşadığım hazzı ve mutluluğu bana yaşatmayacaktı. İçinizde o kadar aç insan varken..li cümleler kuran varsa, siz umarım insanlara yardımcı olursunuz, benim için önemli olan bir cana dokunmak deyip konuyu kapatıyorum.. Bugün günlerden güzellik olsun."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

216
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

314
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

538
Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

418
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

247
Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

168
Japonya balina katliamına geri döndü

Japonya balina katliamına geri döndü

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir