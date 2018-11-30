Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı kamtoyonette, Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte arama yapıldı.

KAMYONET KASASINA GİZLENMİŞ EROİN PAKETLERİ

Yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasının altına zulalanmış 34 paket halinde toplam 17 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.K. ve Ş.K. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Van’da uyuşturucu operasyonu VİDEO

