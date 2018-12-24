Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
DÜNYANIN UYANIŞINI
Şengül Boybaş ilk romanı Dünyanın Uyanışı ile okurunu insanlığa çağlar boyunca evsahipliği yapmış kadim topraklara, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alan Göbeklitepe’nin gizemli hikâyesine davet ediyor.
Dünyanın Uyanışı
Şengül Boybaş
Küsurat Yay.
S.: 469
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KAFES
Görülmemesi gereken korkunç bir şey… Ona atılan bir bakış kişiyi ölümcül bir deliliğe sürüklüyor. Ne olduğunu ve nereden geldiğini ise kimse bilmiyor...
Kafes
Josh Malerman
Çev.: Aslı Dağlı
İthaki Yay.
S.: 342
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BAĞIRMAYAN KARI KOCA OLMAK
Bağırmayan Karı Koca Olmak, özünüze ulaşıp içtenlikle kendinizi ifade ederek kalıcı bağlar kurmanın yollarını anlatıyor. Hal Edward Runkel ve Jenny Runkel mutlu evliliğin sırlarını ya da “eşinizi mutlu edecek on adımı” sıralamıyor. Aksine, kendinize odaklanarak, eşinizin nasıl olmasını istiyorsanız öncelikle kendiniz öyle olarak hep hayalini kurduğunuz o mükemmel ilişkiye sahip olabileceğinizi savunuyorlar.
Bağırmayan Karı Koca Olmak
Hal Edward Runkel - Jenny Runkel
Çev.: Ebrar Güldemler
Aganta Kitap
S.: 279
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SÜRÜCÜ KOLTUĞU
Zamanının ötesinde bir yazardan zamanı parçalayan bir klasik: Sürücü Koltuğu. Muriel Spark, okuru üzerinde şok etkisi yaratan bu romanı anlatıda sıçrayışlarla kurguluyor; olaylar, polisiyeden romansa, gerilimden travmaya ve ölüm arzusuna uzanarak gelişiyor.
Sürücü Koltuğu
Muriel Spark
Çev.: Nihal Yeğinobalı
Siren Yay.
S.: 96
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YARIM AY DEDEKTİFLİK
Fletcher Moon asla diğer çocuklar gibi olmadı. Kısa boyu yüzünden “Yarım Ay” diye çağrılıyordu. Ama Fletcher’ın farklı olmasının gerçek sebebi bebekliğinden beri gizemin kokusunu alabilmesiydi. Bilgisayar başında eğitim alıp resmi olarak dünyanın en genç dedektifi oldu.
Yarım Ay Dedektiflik
Eoin Colfer
Çev.: Barbaros Bostan
Artemis Yay.
S.: 236
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MAHREM
Görmeye ve görülmeye dair bir roman... Öyle güzel ki uçmak... Öyle güzel ki tüyden hafif, uçurtmadan serseri, buhardan oynak, toz zerresinden kıvrak, kar tanesinden savruk olabilmek gökkubbede. Niyetim daha, daha da yükseklere çıkmak...
Mahrem - Resmli Özel Baskı
Elif Şafak
Doğan Kitap
S.: 312
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'99 YAZI
’99 Yazı bir gençlik romanı değil. Geçmişin geleceği nasıl şekillendirdiği üzerine tasarlanmış, eğlenceli anlatımıyla güldüren, dramatik yapısıyla hüzünlendiren bir anlatı...
’99 Yazı
Arzum Uzun
Alfa Yay.
S.: 304
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TANRI'YI GÖREN SON İNSAN
İnsan, tarih boyunca yaratılışı sorguladı. Önce tanrıları sonra da Tanrı'yı anlamak istedi. Her şeye rağmen hep inancın limanına sığındı. Ertuğrul Özkök, gördüğü yerler, konuştuğu kişiler, sorduğu sorular ve okuduğu kitaplarla bir inanç hikâyesi anlatıyor. Tanrı'yı Gören Son İnsan, insanın bu en büyük arayışının izinde, muhteşem bir yolculuk...
Tanrı'yı Gören Son İnsan
Ertuğrul Özkök
Doğan Kitap
S.: 292
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ALICE HARİKALAR DİYARINDA
Alice Harikalar Diyarında, yeni baskısıyla yeniden...
Kardeşleriyle nehrin kıyısında tembel tembel oturmaktan sıkılan Alice, yanından söylenerek hızla geçen Beyaz Tavşan’ın peşine takılır ve masal başlar. Alice, Beyaz Tavşan’ın ardından tavşan deliğinden atlayınca bambaşka bir dünyayla karşılaşır. Birbirinden sıra dışı karakterlerin yaşadığı bu Harikalar Diyarında Alice, okuru kendisiyle birlikte heyecan dolu maceralara sürüklüyor.
Alice Harikalar Diyarında
Lewis Carroll
Çev. Berna Gülpınar
S.: 160
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Damla Karakuş
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