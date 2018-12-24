Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

DÜNYANIN UYANIŞINI

Şengül Boybaş ilk romanı Dünyanın Uyanışı ile okurunu insanlığa çağlar boyunca evsahipliği yapmış kadim topraklara, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alan Göbeklitepe’nin gizemli hikâyesine davet ediyor.

Dünyanın Uyanışı

Şengül Boybaş

Küsurat Yay.

S.: 469

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KAFES

Görülmemesi gereken korkunç bir şey… Ona atılan bir bakış kişiyi ölümcül bir deliliğe sürüklüyor. Ne olduğunu ve nereden geldiğini ise kimse bilmiyor...

Kafes

Josh Malerman

Çev.: Aslı Dağlı

İthaki Yay.

S.: 342

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BAĞIRMAYAN KARI KOCA OLMAK

Bağırmayan Karı Koca Olmak, özünüze ulaşıp içtenlikle kendinizi ifade ederek kalıcı bağlar kurmanın yollarını anlatıyor. Hal Edward Runkel ve Jenny Runkel mutlu evliliğin sırlarını ya da “eşinizi mutlu edecek on adımı” sıralamıyor. Aksine, kendinize odaklanarak, eşinizin nasıl olmasını istiyorsanız öncelikle kendiniz öyle olarak hep hayalini kurduğunuz o mükemmel ilişkiye sahip olabileceğinizi savunuyorlar.

Bağırmayan Karı Koca Olmak

Hal Edward Runkel - Jenny Runkel

Çev.: Ebrar Güldemler

Aganta Kitap

S.: 279

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

SÜRÜCÜ KOLTUĞU

Zamanının ötesinde bir yazardan zamanı parçalayan bir klasik: Sürücü Koltuğu. Muriel Spark, okuru üzerinde şok etkisi yaratan bu romanı anlatıda sıçrayışlarla kurguluyor; olaylar, polisiyeden romansa, gerilimden travmaya ve ölüm arzusuna uzanarak gelişiyor.



Sürücü Koltuğu

Muriel Spark

Çev.: Nihal Yeğinobalı

Siren Yay.

S.: 96

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

YARIM AY DEDEKTİFLİK

Fletcher Moon asla diğer çocuklar gibi olmadı. Kısa boyu yüzünden “Yarım Ay” diye çağrılıyordu. Ama Fletcher’ın farklı olmasının gerçek sebebi bebekliğinden beri gizemin kokusunu alabilmesiydi. Bilgisayar başında eğitim alıp resmi olarak dünyanın en genç dedektifi oldu.

Yarım Ay Dedektiflik

Eoin Colfer

Çev.: Barbaros Bostan

Artemis Yay.

S.: 236

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

MAHREM

Görmeye ve görülmeye dair bir roman... Öyle güzel ki uçmak... Öyle güzel ki tüyden hafif, uçurtmadan serseri, buhardan oynak, toz zerresinden kıvrak, kar tanesinden savruk olabilmek gökkubbede. Niyetim daha, daha da yükseklere çıkmak...

Mahrem - Resmli Özel Baskı

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

'99 YAZI

’99 Yazı bir gençlik romanı değil. Geçmişin geleceği nasıl şekillendirdiği üzerine tasarlanmış, eğlenceli anlatımıyla güldüren, dramatik yapısıyla hüzünlendiren bir anlatı...

’99 Yazı

Arzum Uzun

Alfa Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

TANRI'YI GÖREN SON İNSAN

İnsan, tarih boyunca yaratılışı sorguladı. Önce tanrıları sonra da Tanrı'yı anlamak istedi. Her şeye rağmen hep inancın limanına sığındı. Ertuğrul Özkök, gördüğü yerler, konuştuğu kişiler, sorduğu sorular ve okuduğu kitaplarla bir inanç hikâyesi anlatıyor. Tanrı'yı Gören Son İnsan, insanın bu en büyük arayışının izinde, muhteşem bir yolculuk...

Tanrı'yı Gören Son İnsan

Ertuğrul Özkök

Doğan Kitap

S.: 292

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ALICE HARİKALAR DİYARINDA

Alice Harikalar Diyarında, yeni baskısıyla yeniden...

Kardeşleriyle nehrin kıyısında tembel tembel oturmaktan sıkılan Alice, yanından söylenerek hızla geçen Beyaz Tavşan’ın peşine takılır ve masal başlar. Alice, Beyaz Tavşan’ın ardından tavşan deliğinden atlayınca bambaşka bir dünyayla karşılaşır. Birbirinden sıra dışı karakterlerin yaşadığı bu Harikalar Diyarında Alice, okuru kendisiyle birlikte heyecan dolu maceralara sürüklüyor.

Alice Harikalar Diyarında

Lewis Carroll

Çev. Berna Gülpınar

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap