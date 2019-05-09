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Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ekipler, terör operasyonu başlattı. Operasyon sonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

AA | 09.05.2019 - 19:02..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü Piribabıl Deresi mevkisinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşılması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan aramalarda kayalıklara gizlenmiş, tabanca, roketatar ve havan mühimmatı, 3 şarjör, dürbün, örgüte ait kıyafet ve ayakkabı, kitap, gıda malzemesi ile diğer yaşam malzemeleri bulundu.

Şırnak'ta terör operasyonu

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere koruma altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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