Meriç Köprüsü 1.5 ay sonra ziyarete açıldı

Meriç Köprüsü'nün restorasyonu bitirildi.
Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu, temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.
AĞUSTOS AYINDA MERİÇ KÖPRÜSÜNE GEÇİLDİ
Trafiğe kapatılan 4 asırlık tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası ağustos ayı sonunda Meriç Nehri üzerindeki Meriç (Mecidiye) Köprüsü'nde çalışmalara geçilmişti.
1,5 AY SONRA TAMAMLANDI
1842 yılında 31'inci Osmanlı Padişahı 1'inci Abdülmecit zamanında yapımına başlanan ve 1847'de tamamlanan Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık 1,5 ayda sona erdi.
Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı VİDEO
ZEMİN TAŞLARI DEĞİŞTİRİLDİ
Çimento kullanılmadan tamamlanan çalışmalarda, köprülerin inşa edildikleri dönemdekine uygun kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı.
Çalışmalarda tarihi köprülerin zemin taşları değiştirildi.