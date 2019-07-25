Şükran Ovalı hamilelik kilolarından kurtuldu

Oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturmuş, geçen yıl da kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirmişti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Hamileliği süresince 30 kilo alan Şükran Ovalı adeta eridi. Mayolu fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Şükran Ovalı'nın fit haline beğeni yağdı.

"BEBEĞİME KENDİM BAKIYORUM"

Şükran Ovalı, doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu yönündeki sorulara "Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar" diyerek cevap vermişti.