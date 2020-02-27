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İDO ve BUDO bazı seferler iptal edildi

İDO ve BUDO, olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İHA | 27.02.2020 - 06:13..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 27 Şubat günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi

Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.

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