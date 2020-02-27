İDO ve BUDO bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 27 Şubat günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi
Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
Saat10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
Saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.