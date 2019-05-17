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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 07:53..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bununla birlikte İstanbul için bugün en yüksek hava sıcaklığının 24 derece olması beklenirken Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı belirtildi. Meteoroloji uzmanları öğreleden sonrası için İstanbulluları uyardı.

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