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Dolar güne düşüşle başladı

Barış Pınarı Harekatı ile harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Buna rağmen dolar, bugün 5.8650 seviyesinde işlem görüyor.

AA | 15.10.2019 - 10:18..
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Dolar güne düşüşle başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye büyük yaptırımlar yapılacağını duyurmuştu.

Trump'tan ilk adım dün akşam geldi. ABD Başkanı, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ancak beklenildiği gibi olmadı ve dolar güne düşüşle başladı.

5.90 seviyelerine kadar yükselen dolar, sabah saatlerinden itibaren 5.8650 seviyesinde işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,9 azalışla 6.4825'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.4290'dan satılıyor.

Dolar güne düşüşle başladı

DÜN 1,5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL 5.9392 ile son 1,5 ayın zirvesini görmesinin ardından günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5.9271'den tamamladı.

OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK

Analistler, açıklanan yaptırımların piyasaları olumsuz etkilemesinin beklenmediğini belirterek, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıları ile makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Dolar güne düşüşle başladı

5.76 SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR

Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5.90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5.76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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