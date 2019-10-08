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Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

AA | 08.10.2019 - 13:53..
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

Kılıçdaroğlu, "Türkiye nasıl arpalık haline getirildi, önümüzdeki hafta raporu açıklayacağım.

Trump bağırıyor ekonomini darmadağın yapacaım diyor. Biliyor ki ekonomi İngiltere'deki bir grup tefeciye  teslim edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçbir güç tehdit edemez.

Bu memleket sıradan bir memleket değil, Tehdit ediyorsan tepkini göstereceksin, yoksa çekileceksin.

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