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Yurt genelinde hava durumu

Bahar havasına girildi, ancak yerel yağmurlar etkili oluyor. Pazar günü programınızı yaparken yağış uyarısını dikkate alın.

AA | 02.05.2019 - 11:05..
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Meteoroloji'nin yaptığı son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşerken, sağanak yağışlar tüm yurdu saracak. Yağışlar, hafta sonu da aralıklarla devam edecek.

İSTANBUL'DA TRAFİK ARTTI

İstanbul'da, yağmurlu havanın etkisiyle özellikle sabah saatlerinde, trafik yine karıştı. Sürücülerin yavaşlamasıyla trafik yoğunluk haritasında artış yaşandı.

Yurt genelinde hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya’nın kuzey ve doğu, Batman’ın kuzey ve Bingöl’ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAZI İLLER İÇİN SEL UYARISI GELDİ

Yağışların; ; İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya’nın kuzey ve doğu, Batman’ın kuzey ve Bingöl’ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte 5 günlük haritalı hava tahmini:

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

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