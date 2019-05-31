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Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü bayram tatili öncesinde kör nokta haritası yayınlayarak sürücüleri uyardı.

AA & Ensonhaber | 31.05.2019 - 08:32..
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Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

Bayram tatilinde milyonlarca kişi tatil için bu akşam yola çıkacak.

Yolculuklarda yolların kan gölüne dönmemesi için tedbirler alındı, üst üste uyarılar yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü de Türkiye genelindeki yollarda yer alan kör noktaların haritasını yayınladı ve bu noktalardan geçerken özellikle dikkatli olunmasını ifade etti.

KAZALAR SÜRÜCÜ KAYNAKLI

Öte yandan Emniyet'te 2008-2016 arasında meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu ifade ederek çarpıcı bir istatistiği gözler önünde serdi.

Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

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