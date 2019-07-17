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Türkiye geneli konut satış istatistikleri

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.

DHA | 17.07.2019 - 10:36..
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Türkiye geneli konut satış istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışları ile ilgili her ay bir veriyi kamuoyuyla paylaşıyor.

KONUT SATIŞI AZALDI

Haziran ayına ait verilere göre, konut satışları haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalarak 61 bin 335 adete geriledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

İlk defa satılan konut sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,2 azalarak 23 bin 265’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 37,9 oldu.

İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.9 düşüşle 38 bin 90’a geriledi.

Türkiye geneli konut satış istatistikleri

YABANCILARIN GÖZDESİ İSTANBUL

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artışla 2 bin 689 adete yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 1.009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.

Türkiye geneli konut satış istatistikleri

EN ÇOK KONUTU IRAKLILAR ALDI

Haziran ayında Irak vatandaşları, Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

Türkiye geneli konut satış istatistikleri

Türkiye geneli konut satış istatistikleri

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