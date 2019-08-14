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1 Bayram tatili yolunda kaza bilançosu Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 349 kişi hastanelere kaldırıldı.

2 Manisa'da bir kişi uçurumdan yuvarlanarak öldü Manzara izlemek için seyir tepesine çıkan şahıs dengesini kaybedip düştü.

3 İngiltere'de işsizlik arttı Ülkede haziran ayında işsizlik seviyesi yüzde 3.9'a yükseldi.

4 BM'den Yemen'de sivillere uygulanan şiddete tepki Yemen OCHA Koordinatörü Lise Grande "Sivillere yönelik uygulanan şiddet tüm algıları aşıyor, bu kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

5 Elazğ'da otomobil ambulansa çarptı Otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

6 Eskişehir’de orman yangını söndürülemedi Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.