Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gece gündüz fark etmeksizin operasyonları sıklaştıran güvenlik güçlerimizden sabaha karşı haber geldi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre " Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.