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Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

DHA | 26.07.2019 - 05:41..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gece gündüz fark etmeksizin operasyonları sıklaştıran güvenlik güçlerimizden sabaha karşı haber geldi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre " Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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