taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46405
Euro
6.1676
Altın
1200.855
Borsa
92400.04
Gram Altın
211.75

62 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Gündem

ilaç

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  62 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Listeye alınan ilaçlar arasında KOAH, Parkinson, HIV, Alzheimer, kalp, ülser, solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar var.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik.

Eş değer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde  alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

*Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

*Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğeri bulunmamaktaydı. Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

YILLIK 6 MİLYON LİRA TASARRUF ÖNGÖRÜYORUZ

*Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 Milyon Lira yıllık tasarruf öngörüyoruz.

BEDELİ ÖDENEN YURT İÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 467’E YÜKSELDİ

*Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8467’ye ulaştı.

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

113
Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

196
Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

180
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

123
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

61
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

29
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM