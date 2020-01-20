62 yaşındaki adam ilanla eş arıyor

Edirne’de yaşayan Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.

İLAN VERDİ

Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye “Edirne'de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim.” sözleriyle ilan verdiğini söyledi.

"GELİRİM VE BİRİKİMİM YOK"

“Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah’a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum.” diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, “Emekli maaşım var kirada oturan birisiyim, başka da bir gelirim ve birikimim yok. Hayat arkadaşı eş arıyorum.” dedi.