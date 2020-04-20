Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, entübe olarak koronavirüs tedavisi gören 62 yaşındaki erkek hasta, durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan çıkarıldı.

NORMAL SERVİSTE GÖZETİM ALTINDA OLACAK

Alkışlar eşliğinde normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, kısa süre içerisinde sevenlerine kavuşturulmasının ümit edildiği bildirildi.

Yoğun bakım ekibince hastanın 15 gün solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldığı belirtilerek, "15 Nisan tarihinde extübe edildi. Bugün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

62 yaşındaki korona hastası yoğun bakımdan çıktı