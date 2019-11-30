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62 yıldır otomobil tamir ediyor

Memleketi Mardin'de 11 yaşında başladığı oto tamirciliği mesleğine İstanbul'a taşındıktan sonra da devam eden 73 yaşındaki Ahmet Selim Aday, hastalıklarına rağmen mesleğini severek devam ettiriyor.

AA | 30.11.2019 - 12:11..
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Mardin'de doğan Ahmet Selim Aday, 11 yaşında oto tamirciliğine başladı. 73 yaşına gelen Aday, 62 yıl önce Mardin'de başladığı meslek hayatını İstanbulda sürdürüyor.

2000 yılında İstanbul’a göç eden ve burada iş yeri açarak mesleğini sürdüren Aday, oto tamirciliğini kendisi için vazgeçilmez olarak değerlendirdi.

Bugüne kadar 50'nin üzerinde çırak yetiştirdiğini belirten deneyimli usta, yıllardır tek başına çalıştığını dile getirdi.

73 yaşında, 62 yıldır oto tamircisi VİDEO

ZORU BAŞARAN ADAM

Hastalıklarına rağmen mesleğini bir gün bile bırakmayı düşünmediğini, çevresinde "Zoru başaran adam" olarak tanındığını belirten Aday şöyle konuştu: "Bana göre oto tamirciliğinden daha güzel bir meslek yok. Bu yüzden bu mesleği seçtim ve henüz çocukken çalışmaya başladım. İlerleyen yaşıma rağmen bu mesleği zevkle yapıyorum. Kahvede oturmak ya da sokaklarda dolaşmak yerine dükkanda oturmayı tercih ediyorum. Memlekette çalışıyorken Mardin Emniyet Müdürlüğü ve askeriyenin araçlarını ben tamir ediyordum. Mardin’de tamir konusunda işin içinden çıkamayan herkes gelir beni bulurdu, şimdi İstanbul’da da öyle."

62 yıldır otomobil tamir ediyor


''ARAÇLARI DA BİZ TEDAVİ EDİYORUZ''

Aday, oto tamircisini doktora benzeterek, "Bu meslek kolay değil. Nasıl bir doktor hastasını tedavi ediyorsa biz tamirciler de araçları aslında tedavi ediyoruz. Hastalar dertlerini anlatabiliyor ama arabalar öyle değil. Burada iş tamirciye düşüyor. Nerede hata, arıza varsa bu sorunu tamirci bulmak zorunda." ifadelerini kullandı.

''TEKNOLOJİ İŞİ KOLAYLAŞTIRDI''

Tamircilerin eskiden zor şartlar altında çalıştığını, ancak teknolojinin gelişmesiyle işlerinin kolaylaştığını vurgulayan Aday, "Şimdiki teknolojiyle araç arızasını tespit etmek çok daha kolay. Çünkü arızanın nerede olduğu araç tarafından belirleniyor. Böylelikle müdahale daha kolay oluyor. Bu kolaylık bizim zamanımızda olmadığı için çok zorlanırdık. Şimdiki tamircilerin işi daha kolay." dedi.

62 yıldır otomobil tamir ediyor

''TEKNOLOJİYE AYAK UYDURDUM''

Kendi geliştirdiği yöntemle arızalı araçların görünmeyen noktalarını kamera aracığıyla gördüğünü söyleyen Aday, sözlerini şöyle sürdürdü: "Araçların arızasını tespit etmek zaman zaman zor olabiliyor. Çünkü bazen arızalar gözle görünmeyen noktalarda oluyor. Bu nedenle teknolojiye ayak uydurdum, farklı bir yöntem geliştirdim. Televizyon ekranına bağladığım kamerayla göremediğim noktalara ulaşıp arızayı bu şekilde tespit edebiliyorum. Böylelikle müdahale etmem daha kolay oluyor."

62 yıldır otomobil tamir ediyor


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